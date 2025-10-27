Foto E.Zucaro" />
"Amici del Mare", missione compiuta a Boccadoro: la spiaggia torna pulita. Foto E.Zucaro
Ambiente

"Amici del Mare", missione compiuta a Boccadoro: la spiaggia torna pulita

Rimossi rifiuti di ogni genere grazie alla collaborazione di numerose associazioni, AMIU e cittadini

Trani - lunedì 27 ottobre 2025 7.00
Un'altra missione compiuta per gli "Amici del mare" e per la tutela del litorale tranese. Si è concluso con successo l'intervento di pulizia straordinaria svoltosi ieri mattina, domenica 26 ottobre, nella zona di Boccadoro. L'area, situata precisamente dinanzi alla vasca, è stata liberata dalle decine di pneumatici e altri rifiuti che ne deturpavano la bellezza. L'allarme era stato lanciato nei giorni scorsi, a seguito di numerose segnalazioni che denunciavano la presenza dei copertoni arenati sulla spiaggia. Un ennesimo, grave sfregio all'ambiente che ha richiesto una mobilitazione immediata.

A raccogliere l'appello sono stati, ancora una volta, gli infaticabili volontari degli "Amici del mare", che hanno organizzato il "cleanup" domenicale a partire dalle prime ore del mattino. Quella di ieri, però, non è stata solo una vittoria degli organizzatori, ma di un'intera rete di cittadini e associazioni che hanno risposto "presente". L'iniziativa, che ha ricevuto il patrocinio del Comune di Trani, ha dimostrato la forza del lavoro di squadra.

Fondamentale è stato il supporto operativo di AMIU, che ha gestito la complessa fase di rimozione e smaltimento dei rifiuti speciali. Al fianco degli "Amici del mare" hanno lavorato attivamente anche i volontari di Edil Project, i membri dell'Atletica Tommaso Assi, una delegazione di Puliamo Corato e il centro Il Pineto, oltre a numerosi cittadini che hanno spontaneamente deciso di dedicare la propria domenica alla cura del bene comune. In poche ore, la spiaggia è stata bonificata e i pneumatici rimossi, restituendo decoro a una delle aree naturalistiche più preziose della città. Un risultato che conferma l'importanza della sinergia e della cittadinanza attiva contro l'inciviltà.
"Trani ti piange ": il cordoglio del sindaco Bottaro per la morte di Saverio Lomolino
27 ottobre 2025 "Trani ti piange": il cordoglio del sindaco Bottaro per la morte di Saverio Lomolino
Una lezione di coraggio: il Liceo "V. Vecchi " ricorda il suo studente Saverio Lomolino
27 ottobre 2025 Una lezione di coraggio: il Liceo "V. Vecchi" ricorda il suo studente Saverio Lomolino
3
Saverio è tornato alla Casa del Padre
26 ottobre 2025 Saverio è tornato alla Casa del Padre
La Soccer Trani è letteralmente inarrestabile: 3-0 al San Marco e allungo in vetta
26 ottobre 2025 La Soccer Trani è letteralmente inarrestabile: 3-0 al San Marco e allungo in vetta
1
Il PD di Trani stigmatizza l'addio di Irene Cornacchia: "Atto politicamente molto grave "
26 ottobre 2025 Il PD di Trani stigmatizza l'addio di Irene Cornacchia: "Atto politicamente molto grave"
Adriatica Trani: due ore di battaglia a Corato, ma la vittoria va ai padroni di casa (3-1)
26 ottobre 2025 Adriatica Trani: due ore di battaglia a Corato, ma la vittoria va ai padroni di casa (3-1)
Imbattibili: le ragazze dell'Assi Trani sono Campionesse Regionali
26 ottobre 2025 Imbattibili: le ragazze dell'Assi Trani sono Campionesse Regionali
1
"I bambini non sono di Serie A o Serie B ": l'appello delle madri di Trani private dell'assistenza specialistica
26 ottobre 2025 "I bambini non sono di Serie A o Serie B": l'appello delle madri di Trani private dell'assistenza specialistica
XX Meeting di "Vita Consacrata Puglia " a Trani
26 ottobre 2025 XX Meeting di "Vita Consacrata Puglia" a Trani
"End Polio Now ": oggi il Rotary Trani scende in piazza per la battaglia finale
26 ottobre 2025 "End Polio Now": oggi il Rotary Trani scende in piazza per la battaglia finale
© 2001-2025 TraniViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.