"Amici del Mare", missione compiuta a Boccadoro: la spiaggia torna pulita

Un'altra missione compiuta per gli "Amici del mare" e per la tutela del litorale tranese. Si è concluso con successo l'intervento di pulizia straordinaria svoltosi ieri mattina, domenica 26 ottobre, nella zona di Boccadoro. L'area, situata precisamente dinanzi alla vasca, è stata liberata dalle decine di pneumatici e altri rifiuti che ne deturpavano la bellezza. L'allarme era stato lanciato nei giorni scorsi, a seguito di numerose segnalazioni che denunciavano la presenza dei copertoni arenati sulla spiaggia. Un ennesimo, grave sfregio all'ambiente che ha richiesto una mobilitazione immediata.A raccogliere l'appello sono stati, ancora una volta, gli infaticabili volontari degli "Amici del mare", che hanno organizzato il "cleanup" domenicale a partire dalle prime ore del mattino. Quella di ieri, però, non è stata solo una vittoria degli organizzatori, ma di un'intera rete di cittadini e associazioni che hanno risposto "presente". L'iniziativa, che ha ricevuto il patrocinio del Comune di Trani, ha dimostrato la forza del lavoro di squadra.Fondamentale è stato il supporto operativo di AMIU, che ha gestito la complessa fase di rimozione e smaltimento dei rifiuti speciali. Al fianco degli "Amici del mare" hanno lavorato attivamente anche i volontari di Edil Project, i membri dell'Atletica Tommaso Assi, una delegazione di Puliamo Corato e il centro Il Pineto, oltre a numerosi cittadini che hanno spontaneamente deciso di dedicare la propria domenica alla cura del bene comune. In poche ore, la spiaggia è stata bonificata e i pneumatici rimossi, restituendo decoro a una delle aree naturalistiche più preziose della città. Un risultato che conferma l'importanza della sinergia e della cittadinanza attiva contro l'inciviltà.