Ambiente
"Amici del Mare", missione compiuta a Boccadoro: la spiaggia torna pulita
Rimossi rifiuti di ogni genere grazie alla collaborazione di numerose associazioni, AMIU e cittadini
Trani - lunedì 27 ottobre 2025 7.00
Un'altra missione compiuta per gli "Amici del mare" e per la tutela del litorale tranese. Si è concluso con successo l'intervento di pulizia straordinaria svoltosi ieri mattina, domenica 26 ottobre, nella zona di Boccadoro. L'area, situata precisamente dinanzi alla vasca, è stata liberata dalle decine di pneumatici e altri rifiuti che ne deturpavano la bellezza. L'allarme era stato lanciato nei giorni scorsi, a seguito di numerose segnalazioni che denunciavano la presenza dei copertoni arenati sulla spiaggia. Un ennesimo, grave sfregio all'ambiente che ha richiesto una mobilitazione immediata.
A raccogliere l'appello sono stati, ancora una volta, gli infaticabili volontari degli "Amici del mare", che hanno organizzato il "cleanup" domenicale a partire dalle prime ore del mattino. Quella di ieri, però, non è stata solo una vittoria degli organizzatori, ma di un'intera rete di cittadini e associazioni che hanno risposto "presente". L'iniziativa, che ha ricevuto il patrocinio del Comune di Trani, ha dimostrato la forza del lavoro di squadra.
Fondamentale è stato il supporto operativo di AMIU, che ha gestito la complessa fase di rimozione e smaltimento dei rifiuti speciali. Al fianco degli "Amici del mare" hanno lavorato attivamente anche i volontari di Edil Project, i membri dell'Atletica Tommaso Assi, una delegazione di Puliamo Corato e il centro Il Pineto, oltre a numerosi cittadini che hanno spontaneamente deciso di dedicare la propria domenica alla cura del bene comune. In poche ore, la spiaggia è stata bonificata e i pneumatici rimossi, restituendo decoro a una delle aree naturalistiche più preziose della città. Un risultato che conferma l'importanza della sinergia e della cittadinanza attiva contro l'inciviltà.
