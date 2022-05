Anche il 2°Circolo Didattico "Mons. Petronelli" aderisce al progetto "Pedibus-Carovane verdi"

Il 2°Circolo Didattico "Mons. Petronelli" di Trani aderisce al Progetto Regionale PEDIBUS – "Carovane verdi", iniziativa " in linea con l'orientamento all'Educazione alla Sostenibilità che la nostra Istituzione scolastica, in quanto "greenschool", già da alcuni anni persegue.Il progetto vedrà il suo momento conclusivo mercoledì 1° giugno, giorno in cui è prevista l'uscita sul territorio degli alunni di tutte le classi terze, già precedentemente coinvolti in incontri formativi sulla sicurezza stradale con la collaborazione della Polizia Locale.In tale occasione i bambini saranno impegnati, insieme ai propri docenti, nell'esperienza del PEDIBUS: una modalità di trasporto sana, educativa, economica e sociale. Le nostre Carovane Verdi attraverseranno la città partendo da scuola e fermandosi nel centro storico con varie fermate secondo il seguente percorso e programma:ore 9,00 ritrovo Piazzetta Azzella - Via Anseramo da Trani - Piazza Indipendenza - Via Mario Pagano - Via Frà Diego Alvarez - Piazza Duomo;ore 10,00 flash mob in Piazza Duomo, a seguire merenda;ore 11,00 Via Beltrani - Piazza Gradenico - Corso Vittorio Emanuele - Via Maraldo – Via Petronelli;ore 11,30 circa rientro a scuola.Lungo il percorso i nostri mini-vigili rileveranno eventuali infrazioni sanzionando i trasgressori con "multe morali". Tutti pronti, dunque, in assoluta sicurezza grazie all'occhio vigile della Polizia Locale, con pettorina e sorriso sul viso verso la scuola e verso il futuro,accompagnati anche dai rappresentanti dell'Amministrazione comunale che hanno condiviso l'importante progetto formativo.