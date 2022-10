Anche quest'anno la scuola Petronelli partecipa alla "Code Week"

Il 2^Circolo Didattico Mons.Petronelli di Trani partecipa anche quest'anno alla settimana europea del Codice aderendo all'iniziativa Italia Code to Code, dedicata alla diffusione del pensiero computazionale, che si svolgerà in occasione della CodeWeek , la settimana europea del codice che prevede la realizzazione di laboratori di coding.Verrà organizzata una staffetta di coding tra le classi della scuola per raccontare la bellezza del territorio… programmando. Numerose saranno le attività che impegneranno tutti gli alunni della scuola. Saranno proposte attività da realizzare con gli alunni, per trasformare in codice tradizioni, usanze, storie... attraverso laboratori di Coding unplugged con Cody Feet e CodyRoby, di programmazione a blocchi con robot educativi e numerosi percorsi di Coding su reticoli finalizzati allo sviluppo del pensiero computazionale e creativo di ciascun alunno.