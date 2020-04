Ancora troppa gente in via Andria: il sindaco istituisce presidi fissi

Bottaro: «Rinnovo l'invito a non creare pericolosi assembramenti»

Dalle prime ore della giornata, con la nostra Polizia Locale e tutti i volontari del centro operativo comunale di protezione civile, stiamo disciplinando gli ingressi dei vari supermercati e negozi di generi alimentari, da nord a sud della città.Nella zona di via Andria, dove si registra un maggiore afflusso di persone, abbiamo istituito presidi fissi con due pattuglie. Garantiremo questo servizio per tutta la giornata. Rinnovo l'invito a non creare pericolosi assembramenti e ad utilizzare quanto più possibile i canali del servizio di domicilio.