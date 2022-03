Ancora un furto d'auto, questa volta in pieno centro e in pieno giorno

Ancora un furto d'auto, questa volta non nell'oscurità della notte o in strade secondarie, ma in pieno centro e in pieno giorno: una Dacia Duster con qualche mese di strada, è stata portata via dai ladri nel tardo pomeriggio nella centralissima piazza della Repubblica. L'auto era stata parcheggiata qualche momento prima dalla proprietaria, che si è accorta del furto al ritorno da una serie di commissioni.Questo ennesimo episodio conferma dunque che l'escalation dei furti d'auto non si ferma, e Trani sembra essere diventata più che mai terra fertile per queste azioni delittuose: la Bat è purtroppo già in vetta alla classifica nazionale per questo tipo di reato con 2600 furti registrati nel 2021, circa 7 al giorno, troppi per un territorio di meno di 400mila abitanti. E questo primato negativo non pare possa...temere sorpassi anche per l'anno in corso.