Ancora un tranese a un gioco Rai: Gigi Pellicani in gara all'Eredità

Sorridente e spigliato:"Sono qui per divertirmi"

Molti che stasera a Trani sono davanti allo schermo per vedere il gioco condotto da Flavio Insinna "L'Eredità" hanno riconosciuto il concittadino Gigi Pellicani tra i concorrenti.Gigi dalle prime battute si è dimostrato spigliato e simpatico, del resto ha esperienza con l'animazione il pubblico e il microfono per le sue attività.La presenza di tranesi è frequente nelle reti nazionali e fa fare sempre bella figura alla città, che fa sempre piacere sentir nominare e elogiare per la sua bellezza e la sua storia.