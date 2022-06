Ancora vips a Castel del Monte, dopo Gucci arriva Boni: "Le meraviglie della nostra Penisola"

La passerella di Gucci non c'è più da oltre due settimane ma quella dei vips è sempre presente, tanti i volti noti che in Puglia per lavoro o per svago decidono di fare un salto a visitare il Castello di Federico II di Svevia ad Andria. Questa volta è il caso di Alessio Boni l'attore che ricordiamo in uno degli ultimi suoi lavori, di grande successo, nel 2019 in TV con il ruolo del direttore d'orchestra Luca Marioni nella fiction La Compagnia del Cigno, scritta e diretta da Ivan Cotroneo e trasmessa da Rai 1, dove si racconta la storia di sette ragazzi che frequentano il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Tra loro anche la musicista tranese Chiara Aurora.Non solo, Boni è stato anche il protagonista del film per la tv trasmesso su Rai Uno Enrico Piaggio - Un sogno italiano dove interpreta l'industriale Enrico Piaggio e viene raccontata la nascita della famosa Vespa Piaggio.Ebbene Boni, alcuni giorni fa era impegnato a Bari nel ciak sul lungomare per le riprese della nuova fiction Rai "Il Maresciallo Fenoglio", fiction, tratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio, è ambientata a Bari e in provincia negli anni Novanta. Evidentemente ha deciso di farsi raggiungere dalla famiglia (come dimostra la "voce di un intruso) e di visitare alcuni luoghi suggestivi della nostra terra, tra cui appunto Castel del Monte di cui in un breve video pubblicato sui social dice: "Castel del Monte, una delle architetture più straordinarie al mondo. Ideata da Federico II di Svevia, una meraviglia".Nel video di pochi secondi, c'è anche la voce del piccolo di casa che chiede della mamma.