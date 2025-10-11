Angela Lisco
Attualità

Angela Lisco di Trani compie 100 anni!

Un secolo di amore, famiglia e memoria

Trani - sabato 11 ottobre 2025 12.26
Un traguardo raro e prezioso quello raggiunto da Angela Lisco, nata a Trani l'11 ottobre 1925, che festeggia oggi 100 anni di vita. Ospite dal gennaio 2023 presso la RSA Casa Madonna della Rosa di Molfetta, la signora Lisco è stata omaggiata questa mattina con una piccola cerimonia in struttura, alla presenza di familiari, operatori e rappresentanti dell'amministrazione comunale.

Casalinga, madre di tre figli, nonna di quattro nipoti e bisnonna di quattro pronipoti, la signora Angela è considerata da tutti un esempio di longevità e forza, nonché una memoria vivente del Novecento. Il suo sguardo lucido e il sorriso dolce hanno accompagnato i racconti di una vita trascorsa con dedizione alla famiglia, attraversando con dignità guerre, cambiamenti sociali e progressi storici.

A porgere gli auguri ufficiali dell'amministrazione comunale di Trani è stata l'assessora Alessandra Rondinone. La mattinata si è conclusa in un clima di festa e commozione, con abbracci, sorrisi e una torta per celebrare il traguardo straordinario. A nome dell'intera comunità, auguri Angela!
