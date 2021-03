Angelo De Masi, un giovanissimo tranese Alfiere della Repubblica Italiana

La notizia della nomina poco fa, "per l'aiuto a amici in difficoltà" durante il covid



La motivazione è nel comunicato del Quirinale: "Per l'aiuto prestato ai compagni in difficoltà con gli strumenti digitali e i mezzi informatici. Grazie ai suoi interventi e alla sua amichevole disponibilità, tanti ragazzi hanno potuto evitare una esclusione dalla didattica a distanza".



Su Fb complimenti del preside dell'Istituto Alberghiero che Angelo frequenta con profitto, Michele Buonvino, a cui si stanno unendo, man mano che la notizia di diffonde, siamo certi, quelli dell' intera Città, per lui e per la sua famiglia.



Di questi giovani c'è davvero di che essere orgogliosi, capaci di agire nel silenzio usando i propri talenti per contribuire al benessere della comunita, in particolare in questo momento cosi difficile.

Grande lustro e onore per la nostra Città e, ci auguriamo, un esempio di valore autentico e generosità profonda per tanti giovani.Angelo de Masi, 18 anni, residente a Trani è stato nominato dal presidente Mattarella Alfiere della Repubblica italiana tra quanti si sono distinti per l'aiuto a amici e anziani in difficoltà.Angelo non si è risparmiato per assistere i compagni non avvezzi con gli strumenti informatici e facilitarli nell'uso degli stesi per poter frequentare le lezioni scolastiche da casa.