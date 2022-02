Anna Maria Barresi entra in Fratelli d'Italia

«Continua il lavoro di aggregazione e costruzione di un'alternativa di governo alla nostra città. A nome di Fratelli d'Italia do il benvenuto alla nuova tesserata Anna Barresi». Ad annunciarlo è il coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, Raimondo Lima.«Il nostro partito, anche a livello locale, continua a crescere. Siamo la casa di tutti coloro che non si riconoscono in questa amministrazione di centrosinistra. Per chi vuole impegnarsi e rimboccarsi le maniche, le porte sono come sempre spalancate».