Anziano cade in casa: salvato dal servizio telesoccorso

Probabilmente il pulsante che porta con sè, collegato con il servizio Telesoccorso di Trani Soccorso, gli ha salvato la vita: è successo a un uomo di settantasette anni che vive da solo in via Francesco Cutinelli e che in serata è caduto - non se ne conosce la dinamica - nella sua abitazione .L'apparecchio è collegato con la centrale dell'Associazione di Trani che prontamente ha allertato gli operatori del 118 e i Vigili del Fuoco, riusciti ad entrare coi loro mezzi nell'appartamento consentendo l'intervento del soccorso medico.