Aperte le iscrizioni per la XXIV edizione del Festival don Bosco a Trani

Come da tradizione, anche quest'anno presso la parrocchia Ss. Angeli Custodi sono aperte le iscrizioni per la XXIV edizione del festival don Bosco che si terrà, sabato 22 febbraio 2025 alle ore 20.00 nel teatro parrocchiale "Madre Teresa di Calcutta"Anche questa edizione è aperta a gruppi musicali e cantanti singoli, con età superiore ai 14 anni di età. I partecipanti dovranno attenersi al tema: "Completamente…". La quota di iscrizione è di 5 euro a partecipante. La domanda che ci poniamo è che cosa significa vivere "completamente"?Vuol dire vivere senza mezze misure. Vuol dire essere autentici. Vuol dire avere il coraggio di esserci avendo la forza di abbracciare ogni sfida, di accettare le proprie fragilità e farne un punto di forza. Questo, però, non vuol dire essere perfetti, ma vuol dire essere veri.Basti pensare ai rapporti umani. Quante volte ci capita di vivere relazioni a metà per paura di essere feriti? Ma vivere completamente vuol dire fare quel salto nel vuoto. E poi c'è la passione, quella forza che ci spinge a metterci in gioco, di inseguire i propri sogni.Ma in tutto questo vivere completamente, a volte, bisogna saper accettare anche il silenzio, accettare la capacità di fermarsi, di saper ascoltare chi ci circonda. È ri-trovare la bellezza nei piccoli gesti quotidiani come la semplicità di un sorriso, nello sguardo di chi ci capisce senza dover dire nulla..E poi, in questo anno giubilare non possiamo non essere completamente immersi nella vita che è credere nel domani, avere la forza di guardare oltre le difficoltà e trovare un senso anche nei momenti più bui. È in questo, gioca un ruolo fondamentale la speranza.La speranza, che richiamando don Tonino, è anche saper credere in quel volo condiviso, anche quando ci sembra di avere solo un'ala. Alla fine la speranza è sapere che, da qualche parte ci sarà sempre qualcuno pronto a volare con noi.Per info su modalità di iscrizione è possibile contattare l'organizzatore o recarsi in parrocchia a partire dal 05 febbraio: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.00 e sabato 08 febbraio dalle ore 18.30 alle ore 19.30.Le iscrizioni sono aperte fino a venerdì 14 febbraio. Nel caso si dovesse raggiunge ilnumero massimo previsto di 15 partecipanti, le iscrizioni si potrebbero chiudere prima.