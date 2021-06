"Appaltopoli" a Molfetta: arrestato anche un tranese

Di Gregorio Valerio, nato a Trani il 21/09/1970, ivi residente; Caputo Mariano, nato a Molfetta il 20/04/1969, ivi residente; Castriotta Anna Sara, nata a Molfetta il 12/10/1986, ivi residente; Conforti Paolo, nato a Putignano il 30/12/1984, residente a Noci; De Robertis Vito, nato a Molfetta il 02/09/1957, ivi residente; Bonafede Maurizio, nato a Lavagna il 11/11/1970, residente a Barletta; Di Santo Riccardo, nato ad Andria il 11/04/1982, ivi residente; Giancaspro Mauro, nato a Molfetta il 24/08/1978, residente a Bisceglie; Ieva Francesco Giovanni, nato ad Andria il 20/03/1987, ivi residente; Ieva Pasquale, nato ad Andria il 01/11/1975, residente a Corato; Ladogana Andrea, nato a Cerignola il 05/11/1987, ivi residente; Lisena Orazio, nato a Molfetta 14/11/1965, ivi residente; Palmiotti Michele, nato a Molfetta il 13/08/1950, ivi residente; Sancilio Francesco, nato a Molfetta il 06/01/1959, ivi residente; Tancredi Domenico detto Mimmo nato ad Altamura il 05/03/1982, ivi residente; Manzi Vincenzo, nato a Biccari il 30/12/1965, ivi residente.

Appalti pilotati, amministratori pubblici accomunati da particolari interessi, funzionari compiacenti. E ancora: imprenditori senza scrupoli, soldi, regalie e favori, in cambio di appalti, un mediatore. C'è tutto questo nell'inchiesta della Procura della Repubblica di Trani che oggi si è abbattuta come un terremoto su Molfetta.Complessivamente gli indagati sono 41, di cui 34 persone fisiche e 7 società. 16, invece, le misure cautelari (10 in carcere e 5 agli arresti domiciliari) disposte dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, Rossella Volpe. Il nome di spicco è quello del sindaco della città, Tommaso Minervini, indagato per il reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente: il suo nome non è tra i destinatari delle 16 misure cautelari eseguite dalla Guardia di Finanza.I reati contestati, a vario titolo, sono di turbativa d'asta, corruzione, falso, depistaggio e peculato. In carcere sono finiti l'ex assessore comunale ai Lavori Pubblici Mariano Caputo e l'ex consigliera comunale Anna Sara Castriotta, il funzionario comunale Orazio Lisena e sette tra imprenditori e progettisti: Riccardo Di Santo, Andrea Ladogana, Valerio Di Gregorio, Domenico Tancredi, Paolo Conforti, Francesco e Pasquale Ieva. In manette, posto ai domiciliari, anche Vincenzo Manzi.Con il presidente della commissione di gara di uno degli appalti pilotati, ai domiciliari, questa mattina, sono finiti altri 5 tra imprenditori e dipendenti delle aziende coinvolte: Francesco Sancilio, Mauro Giancaspro, Michele Palmiotti, Maurizio Bonafede, Vito De Robertis. I fatti contestati agli indagati - l'inchiesta è coordinata dai pm Francesco Tosto e Francesco Paolo Aiello - risalgono al periodo tra il 2018 e il 2020 e i 16 sono ritenuti responsabili di «molteplici ipotesi di corruzione».L'inchiesta riguarda gli appalti per i lavori di riqualificazione di piazza Moro, i lavori di messa in sicurezza delle ciminiere dell'ex cementificio de Gennaro, i lavori di bitumazione di alcune strade cittadine e l'incarico del piano di monitoraggio dell'ambiente marino per il nuovo porto commerciale. Secondo la Procura di Trani il Comune di Molfetta avrebbe proceduto indebitamente agli affidamenti diretti senza fare le gare, favorendo imprenditori "amici", in cambio di denaro e favori.I NOMI DEI 16 ARRESTATI