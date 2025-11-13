Voto
Appello dei Vescovi Pugliesi in vista delle elezioni regionali: "Un Voto per Costruire Speranza, contro l'astensionismo"

Il voto come gesto di fraternità: "L'astensionismo è la vera ipoteca sul futuro dei nostri giovani. Non partecipare significa delegare la speranza"

Trani - giovedì 13 novembre 2025 18.42
La Conferenza Episcopale Pugliese (CEP) lancia un appello solenne e commosso in vista della prossima consultazione elettorale che coinvolge la Regione Puglia. Il messaggio dei Vescovi non è un indirizzo politico, ma un forte richiamo etico e civico rivolto a tutti i cittadini: non cedere alla rassegnazione e alla sfiducia, ma esercitare il voto come un gesto di speranza e fraternità. Il testo della CEP si concentra sull'allarme sociale in atto: la progressiva riduzione della partecipazione al voto.

I dati delle ultime elezioni regionali in Puglia (nel 2020 l'affluenza si è fermata al 56,43%, lasciando quasi la metà dell'elettorato a casa) quantificano l'entità di questo "arretramento della tensione democratica". Per i Vescovi, restare indifferenti è un atto grave e con conseguenze dirette: "Non partecipare significa indebolire la democrazia, perché le decisioni che riguardano tutti finiscono per essere prese solo da una parte degli elettori. Rinunciando alla responsabilità del voto, lasciamo che siano altri a decidere il destino dei nostri territori, ipotecando il bene delle nostre comunità." L'astensionismo, dunque, non è sinonimo di neutralità, ma di rinuncia alla responsabilità, un atto che distrugge il valore del bene comune che ci lega come membri di una stessa comunità.

Il Costo Umano dell'Indifferenza: L'Esodo Giovanile
Il monito della CEP si fa accorato nel denunciare le conseguenze umane di questa apatia, puntando il dito contro l'esodo dei giovani costretti a emigrare in cerca di lavoro. "Restare indifferenti significa rinunciare al contribuire a generare quella speranza che potrebbe rallentare l'esodo dei nostri giovani, costretti all'emigrazione... Una ferita che sta impoverendo l'intero Meridione e che non risparmia la nostra Puglia, a cominciare dalle aree più interne." Per il cristiano che vive nel mondo, l'impegno politico non è un optional, ma un dovere: la fede esige coerenza e impone di non restare indifferenti di fronte al dramma sociale. La democrazia è un "tessuto vivo che si nutre di partecipazione e di attenzione reciproca," un luogo di dialogo e non un meccanismo astratto.

Votare con Visione: Dignità e Giustizia Sociale
La CEP non fornisce indicazioni di partito, ma stabilisce una bussola etica per l'elettore. Il voto deve essere un esercizio libero, ma informato, premiando quelle donne e quegli uomini che dimostrino "coerenza e capacità di una visione che abbia come orizzonte le prossime generazioni." L'elettore è invitato a misurare i candidati sulla loro capacità di affrontare sfide esigenti:
  • La dignità della persona e la tutela della famiglia.
  • La garanzia e l'equità del lavoro e dei servizi (giustizia sociale).
  • La custodia del creato e la sostenibilità.
  • L'impegno per affrontare l'emergenza demografica e le politiche migratorie lungimiranti.
La partecipazione al voto è, in conclusione, l'atto più forte contro la rassegnazione. È un dovere civico che si traduce in un gesto di speranza e fraternità per costruire una nuova prospettiva per la Puglia.

L'appello della CONFERENZA EPISCOPALE PUGLIESE - Commissione Regionale Problemi Sociali e Lavoro, Giustizia e Pace e Custodia del Creato - UN VOTO per COSTRUIRE SPERANZA e FRATERNITA'

Siamo alla vigilia di una consultazione elettorale che coinvolge la REGIONE PUGLIA. Saremo chiamati a votare per la nuova Presidenza e per il Consiglio che dovranno guidare la Regione nei prossimi 5 anni. In questo momento è importante riscoprire il valore del bene comune, che ci lega gli uni agli altri come membri di una stessa comunità.
Non può sfuggire come, negli ultimi anni, si sia progressivamente ridotta la partecipazione dei cittadini al voto. Come cattolici, non possiamo restare indifferenti a questo arretramento della tensione democratica all'interno della nostra nazione. Non partecipare significa indebolire la democrazia, perché le decisioni che riguardano tutti finiscono per essere prese solo da una parte degli elettori. Rinunciando alla responsabilità del voto, lasciamo che siano altri a decidere il destino dei nostri territori, ipotecando il bene delle nostre comunità.
Restare indifferenti, significa rinunciare al contribuire a generare quella speranza che potrebbe rallentare l'esodo dei nostri in giovani, costretti all'emigrazione per cercare lavoro. Una ferita che sta impoverendo l'intero Meridione e che non risparmia la nostra Puglia, a cominciare dalle aree più interne.
Alle donne e agli uomini che si candidano, specialmente a coloro che si riconoscono nei valori del Vangelo, chiediamo coerenza e capacità di una visione che abbia come orizzonte le prossime generazioni. È un processo complesso, ma anche entusiasmante, che ci chiama ad un cambio di paradigma. Un nuovo sguardo che sappia disegnare il futuro indicando principi e sfide esigenti per la nostra Puglia: la dignità della persona, la tutela della famiglia, la giustizia sociale, la garanzia e l'equità del lavoro e dei servizi, il diritto alla salute, la custodia del creato e la sostenibilità, l'agricoltura e l'industria, la cultura e l'istruzione, la cura delle aree interne, l'impegno per affrontare l'emergenza demografica, anche sostenendo politiche migratorie lungimiranti.
In un momento storico in cui sembrano indebolirsi progressivamente i legami di fiducia, vogliamo dichiarare il nostro impegno a rimettere le relazioni di comunità al centro dell'attenzione politica. La 50ª Settimana Sociale dei Cattolici in Italia, celebrata a Trieste, ci ha ricordato che la democrazia non è un meccanismo astratto, ma un tessuto vivo che si nutre di partecipazione e di attenzione reciproca. Anche il cammino sinodale che la Chiesa italiana sta percorrendo è un segno di questa volontà di camminare insieme, nella diversità, per costruire legami di pace e di fraternità.
Per questi motivi, INVITIAMO A NON CEDERE ALLA RASSEGNAZIONE E ALLA SFIDUCIA e ad ACCOGLIERE L'ESERCIZIO DEL VOTO COME UN GESTO DI SPERANZA E FRATERNITÀ che concorra ad aprire una nuova prospettiva per la Puglia e per l'Italia.

