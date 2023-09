Architetture ardite, domenica visite guidate al Campanile della Cattedrale di Trani

Un'ulteriore occasione per essere accompagnati fino a 58 metri di altezza attraversando la storia della Cattedrale della Perla dell'Adriatico. Salendo lungo gli scalini tra le mura della torre campanaria si raggiungerà infatti la sommità per ammirare la città di Trani da uno straordinario punto di osservazione. Infine, all'interno dei matronei della basilica verranno proiettate le esclusive e rare immagini dei lavori del 1953, anno in cui il campanile fu smontato interamente per l'esecuzione dei lavori di consolidamento e restauro. La prenotazione alla visita guidata è obbligatoria telefonando allo 0883.58.24.70. Il costo della visita è di € 5.

Al Polo Museale di Trani continua la mostra "Dalla Storia alla strada" di Colagrossi, Kostabi e Krm. I tre artisti, legati da un interesse per la contemporaneità, per il presente, per il qui ed ora, sono riusciti a tracciare all'interno del loro lavoro in un arco temporale l'immagine del nostro tempo. Con queste parole il curatore Paolo Pancaldi presenta il lavoro degli artisti Angelo Colagrossi, Paul Kostabi e KRM, da lui invitati a Trani per la mostra "Dalla Storia alla Strada". La visita alla mostra d'arte contemporanea è contemplata nel biglietto d'ingresso al Museo.

Si ricorda che continuano le aperture della Pinacoteca Diocesana tutti i venerdì, sabato e domenica ore 16,00 -19,00. Biglietto d'ingresso di €5.

A seguito del grande successo riscontrato a Ferragosto, torna "Architetture Ardite", la visita guidata al Campanile della Cattedrale di Trani. Il 3 settembre la Fondazione S.E.C.A., in accordo con l'Arcidiocesi e il Capitolo Cattedrale, prevede tre turni di visita guidata nei seguenti orari: 11,00 – 17,00 – 18,30.