Archivio di Stato, il Comune di Trani disposto a garantire personale

Il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, ha scritto una nota alla Direzione Generale dell'Archivio di Stato di Bari nella quale, in considerazione della progressiva carenza di personale, il primo cittadino tranese ha manifestato l'incondizionata disponibilità dell'Amministrazione a forme di collaborazione per garantire la presenza indispensabile di personale presso la sezione di Archivio di Stato di Trani."E' opportuno rimarcare – ha sottolineato il sindaco Bottaro – che l'Ufficio di Trani, istituito come Archivio Suppletorio in forza della legislazione del Regno delle due Sicilie, ubicato in un antico palazzo del 1700, opera ininterrottamente dall'anno 1856. Esso, pertanto, deve continuare a svolgere il proprio ruolo sia per le finalità istituzionali sia perché è parte integrante della storia e della tradizione giuridica della città".