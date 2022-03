Archivio di Stato, Zitoli: "Chiederemo l’attribuzione della sede provinciale dell’Archivio di Stato a Trani con una dotazione organica funzionale"

Era intervenuta su delega del sindaco l'assessore Francesca Zitoli all'incontro promosso nella sede della Croce Bianca dal Comitato per Archivio di Stato di Trani, di cui è promotore l'avv. Alessandro Moscatelli, al quale erano presenti numerose associazioni cittadine, e che ha visto come relatori l'ex sindaco Giuseppe tarantini e l'ex funzionario dell'Archivio di Stato di Trani, Vincenzo Cappetta. L'assessore alle Culture così commenta sui social: "L'impegno personale, come cittadina e come Assessore, e l'impegno dell'Amministrazione tutta a impedire la chiusura della sezione di Trani dell'Archivio di Stato parte da novembre 2020.È stata la prima tematica che mi fu sottoposta e a cui non ci siamo sottratti. La nota della Direzione generale indirizzata ai Direttori degli Archivi di Stato di tutta Italia parlava con estrema chiarezza: chiedere aiuto ai comuni per avere personale utile a garantire l'apertura degli archivi; in caso contrario, chiudere. Da quel momento ci siamo attivati individuando prima un dipendente del nostro comune e, ora, due cittadini che, attraverso il reddito di dignità, hanno manifestato la propria disponibilità a prestare servizio presso la sezione di Trani dell'Archivio di Stato, avviando il processo di digitalizzazione dell'archivio storico comunale grazie alle loro competenze professionali.Certamente una soluzione non del tutto risolutiva, ma che ci dà modo e tempo per avanzare l'unica proposta realmente sensata da portare all'attenzione del consiglio comunale, prima, e del Ministero della cultura, poi: chiedere l'attribuzione della sede provinciale dell'Archivio di Stato a Trani con una dotazione organica funzionale, per numeri e profili professionali, atta a garantirne il corretto funzionamento a beneficio di un territorio intero. Diversamente si rischierebbe di avere di provinciale solo la targa esposta all'esterno della sede, priva però di chi dà concretamente vita e linfa a quell'istituzione.Ringrazio naturalmente il Comitato pro Archivio di Stato a Trani per l'occasione che mi ha dato nell'esprimere la posizione dell'Amministrazione e il lavoro sinora svolto".