Arresti nel carcere di Trani, Piarulli (M5S): «Segnale di uno scenario che richiede interventi urgenti»

«Sono allibita e sgomenta da quello che apprendo». Così la senatrice Angela Anna Bruna Piarulli, del Movimento 5 stelle, commentando l'esito dell'operazione con cui il Nucleo regionale investigativo della Polizia penitenziaria ha consentito alla Procura della Repubblica di Trani di chiedere e ottenere l'iscrizione nel registro degli indagati di appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria.La parlamentare, che del carcere di Trani è direttore uscente in aspettativa, prende atto di quanto ricostruito con molto rammarico. «Ho massima fiducia nella magistratura e confido che le indagini in corso facciano piena luce sui gravi indizi di colpevolezza proprio a tutela di coloro che ogni giorno lavorano con dedizione e sacrificio. Ciononostante - sottolinea la senatrice Piarulli -, non posso non rilevare la sempre maggiore frequenza di episodi molto gravi, fra violenza e altri fatti illeciti che stanno avvenendo all'interno delle carceri italiane, a fronte dei quali auspico che Governo e Amministrazione penitenziaria adottino tutti i più urgenti provvedimenti per restituire credibilità piena ad un settore nevralgico del nostro ordinamento».