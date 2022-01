Arrivano per Trani 240mila euro dal Ministero dell’Interno per la manutenzione strade

Una buona notizia giunge dal Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali del Ministero dell'Interno.E' stato firmato nei giorni scorsi, esattamente il 14 gennaio, il decreto del Ministero dell'Interno, Luciana Lamorgese, circa l'assegnazione ai Comuni per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano.Ebbene per la Città di Trani, per l'anno 2022 il contributo è pari ad € 160mila mentre per il 2023 la somma è di € 80mila.Detti lavori dovranno avere inizio entro il 30 luglio per ogni anno di concessione del contributo erogato, a pena di decadenza.