"Articolo97" si trasforma: da Movimento Civico a Movimento Politico

Domenica 25 maggio 2025 alle ore 18:30 presso la sede del movimento in via De Robertis n. 88 a Trani (di fronte alla Chiesa di San Giuseppe) la presentazione ufficiale del nostro movimento civico, un progetto nato sei anni fa dall'impegno e dalla passione di un gruppo, sempre più grande, di cittadini che desiderano contribuire attivamente al cambiamento e al miglioramento della nostra comunità.Dopo aver radicato i nostri valori e aver promosso tante iniziative di sensibilizzazione, siamo pronti a fare un passo importante: trasformarci in un movimento politico con l'obiettivo di rappresentare più efficacemente le istanze dei cittadini e promuovere un futuro migliore per la nostra città, in previsione della tornata elettorale del 2026.Durante il nostro primo congresso aperto al pubblico illustreremo le nostre idee, i nostri obiettivi e le modalità con cui intendiamo coinvolgere la cittadinanza nel processo di cambiamento.