Articolo97: "Il nuovo ospedale sarà lontano 20 Km e la consigliera tranese esulta"

"C'era una volta l'assessore/consigliere tranese invisibile, ora c'è il consigliere esultante. Ma perché esulta?": è l'incipit della nota del Movimento civico Articolo97 in merito alla realizzazione del nuovo ospedale del nord barese fra Bisceglie e Molfetta."Perché promettono di costruire, fra trent'anni, forse, un ospedale a circa venti chilometri da casa sua. E lei esulta.Non siamo fortunati, o meglio, non siamo fortunati a votare i consiglieri regionali.Invece di esultare spieghi perché questo nuovo ospedale è necessario.Ci mostri la relazione tecnica firmata da qualcuno che, in tema di organizzazione sanitaria, sappia fare la O con il bicchiere, dove, passo passo, dopo aver raccolto dati su bisogni reali, e quindi domanda di salute, bacini d'utenza, flussi, tempi di attesa e raggiungimento per orografia, concentrazione d'offerta esistente per tipologia di prestazioni, proiezioni demografiche e nuovi bisogni, concluda con la necessità di un nuovo ospedale di una data tipologia in quel determinato luogo. E dopo, solo dopo, parli.Facendo un piccolo esempio, cosa ne pensereste di un politico che avesse nelle sue mani un documento tecnico sul proprio ex ospedale cittadino (che anticipasse di alcuni mesi quel che poi il Pnrr ha stabilito), senza tenerne conto e proponendo solo di aumentare il numero di autoambulanze con inesistenti rianimatori a bordo ed esultasse poi per un futuribile nuovo ospedale a venti chilometri di distanza? Sottolineiamo che proprio quel documento tecnico, tra le mani di quel politico, era stato fornito dal movimento Articolo97.L'esultanza immotivata non avrebbe più senso dell'oscillazione del capo di quei cagnolini che ti guardavano dalla cappelliera del lunotto delle auto negli anni settanta".