Asl Bat in lutto, si è spento il medico tranese Ilario Precchiazzi

Le esequie verranno celebrate domani, martedì 14 novembre, alle ore 16, nella parrocchia S.S. Angeli Custodi.

L'Asl Bat piange il dottore Ilario Precchiazzi, 61 anni, medico tranese, in servizio al pronto soccorso di Bisceglie. Precchiazzi era a tutti gli effetti un medico dal cuore d'oro: aveva combattuto in prima linea tutte le ondate del covid oltre che ad aver salvato tante vite umane nel corso della sua carriera. Uomo dall'incrollabile fede, era anche molto conosciuto tra i parrocchiani della chiesa S.S. Angeli Custodi per essere un esemplare servitore della Messa.Un destino crudele ha portato via il dottor Ilario, deceduto a seguito di una malattia fulminea che non gli ha lasciato scampo. Lascia la moglie Giuditta e suo figlio Nicola.Questo il messaggio di cordoglio dell'Asl: «"Per favore dite a Ilario Precchiazzi che gli sarò grata per tutta la vita e che il suo nome avrà sempre un posto speciale nel mio cuore. C'era lui quando arrivai lì con l'emorragia cerebrale e grazie a lui e alla sua tempestività, tutto è andato sempre per il verso giusto. Mi sono ripromessa un giorno di aspettarlo quando esce per ringraziarlo di persona. Quelle persone, in quel pronto soccorso, sono bene prezioso per tutti noi". M.T. Ti ricordiamo così, caro dottore, con le parole di una paziente che ti resero felice. Ti ricordiamo per il tuo garbo, per la passione e la dedizione. Alla famiglia e ai suoi colleghi di una vita va l'abbraccio di tutta la ASL Bt».