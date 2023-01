Asl Bat, prima donazione dell'anno all'ospedale Bonomo di Andria

Prima donazione multiorgano dell'anno all'ospedale Bonomo di Andria. Una donna di 53 anni di Corato ha donato il fegato, i reni e le cornee. Nella sala operatoria diretta dal dottor Nicola Di Venosa si sono alternate le equipe del Policlinico di Bari che ha prelevato il fegato, del Policlinico di Foggia che ha prelevato i reni e della oculistica di Andria che ha prelevato le cornee per inviare alla Banca degli Occhi di Mestre: tutte le operazioni sono state coordinate dal responsabile della Asl Bt, dottor Giuseppe Vitobello."Ringraziamo la donna che in vita aveva espresso la sua volontà di donare e i suoi due figli che hanno immediatamente sostenuto la scelta della loro madre - ha detto Giuseppe Vitobello - e ringrazio tutti gli operatori che si adoperano per sostenere le complesse attività che permettono la donazione multiorgano"."Il nostro primo pensiero va alla famiglia della donna - dice la Direttrice Generale della Asl Bt Tiziana Dimatteo - al loro dolore e alla loro scelta di permettere oggi ad altre persone di continuare a vivere. Questa terra continua a dare dimostrazioni concrete di profondo e sentito altruismo".