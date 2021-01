Asl nella Bat: accolto Andria il robot "Da Vinci" per la chirurgia mininvasiva

"È stata ieri, insieme al presidente Emiliano, una giornata molto importante per gli ospedali della nostra BAT.". Sono le parole riportate sul suo profilo Facebook dalla consigliera regionale Debora Ciliento, che grande attenzione sta riservando alla questione della sanità in Puglia .La ASL provinciale, sempre molto attenta, ha accolto all'interno dell'ospedale di Andria il Robot "Da Vinci", un sistema di estrema utilità e di notevole progresso tecnologico per l'intera SANITÀ PUGLIESE.La Chirurgia Mininvasiva compie pertanto una importante evoluzione su scala nazionale all'interno del nostro territorio, e verrà utilizzata saggiamente dall'Equipe di #CHIRURGIA diretta dal dottor Restini, e da quella di #UROLOGIA diretta dal Professor Cormio.E anche la piastra rianimatoria dell'ospedale di Barletta con 23 posti letto, già attrezzati e pronti per un'eventuale nuova ondata Covid-19, dimostra l'attenzione costante della Regione verso la salute di tutti.