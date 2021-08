Assistenza scolastica ai disabili, revocato il presidio di Cgil

Nel pomeriggio di ieri si è tenuto via webinar, l'incontro definito in oggetto tra i rappresentanti della FP CGIL e della CGIL BAT ed i rappresentanti dei Comuni di Trani e Bisceglie, nonché la dirigenza dello stesso ambito.

L'incontro ha avuto esito positivo e per questa ragione riteniamo giusto ringraziare sia la Dirigenza sia la parte politica dei Comuni di Trani e Bisceglie che hanno evidenziato la più grande disponibilità a ricercare la soluzione più giusta ed opportuna per la salvaguardia degli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori impegnati in questo servizio.

È stato infatti ribadito che non ci saranno proroghe alla gara attuale ma che si sta già lavorando al nuovo bando che sarà pronto in tempo per il mese di settembre così da consentire l'inizio delle attività insieme all'ordinario calendario scolastico.

Riteniamo pertanto superate le ragioni del presidio di protesta che avevamo preannunciato per domani mattina sotto il comune di Trani.