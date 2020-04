Assuntela Messina e Marina Lalli, alle 19.00 in diretta su TraniViva

Sarà una puntata tutta al femminile quella che andrà in diretta questa sera alle 19.00 sulla pagina Facebook di TraniViva e su internet su traniviva.it, con ospiti la Senatrice Assuntela Messina e l'imprenditrice Marina Lalli, in qualità di Vicepresidente di Federturismo Confindustria.Sarà l'occasione per poterci confrontare su temi attualissimi soprattutto legati alle scelte del Governo in vista della ripartenza, della cosiddetta "fase 2", sul mondo della scuola, sull'evoluzione del sistema turistico e sulle scelte più o meno obbligatorie che saranno costretti a fare gli imprenditori del settore.Una piacevole chiacchierata che darà anche la possibilità a tutti coloro che ci seguiranno in diretta di poter porre domande alle nostre gradite ospiti. L'appuntamento, dunque, è alle ore 19.00 sula nostra pagina Facebook e sul sito internet traniviva.it.