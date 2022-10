Astensione dalle udienze penali il 14 ottobre nel circondario di Trani

Il Presidente avv. Giangregorio De Pascalis e la Giunta della Camera Penale "Giustina Rocca" di Trani, "apprendono con amarezza gli sgradevoli fatti rappresentati nella Delibera del Consiglio Direttivo della Camera Penale di Bari "Achille Lombardo Pijola" del 21 settembre scorso, afferenti alla illegittima intercettazione e successiva trascrizione di conversazioni intercorse durante un colloquio tra un Avvocato e la propria assistita. Ritengono che un'azione di tale portata rappresenti una palese violazione delle norme processuali cristallizzate dal codice di rito, ma ancor prima del diritto di difesa garantito in maniera rafforzata dalla nostra Carta Costituzionale e di una assoluta regola di civiltà giuridica. Non ci si può, dunque, esimere dal censurare il comportamento assunto nel caso di specie ed in tutti quelli analoghi, e stigmatizzare la sempre più frequente violazione di diritti e prerogative del difensore nel procedimento penale, la consequenziale denigrazione sugli organi di stampa, che pongono l'indispensabile ufficio difensivo in cattiva luce con l'opinione pubblica.Esprimendo vicinanza all'Avvocato colpito da tale infausto evento e a tutti gli iscritti alla Camera Penale di Bari "Achille Lombardo Pijola", a nome della Camera Penale "Giustina Rocca" di Trani si rappresenta solidarietà per qualunque azione si riterrà necessario intraprendere, prima fra tutte la già proclamata astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale dinanzi alle Attività Giudiziarie del circondario di Bari per il giorno 14 ottobre 2022".