Atti di violenza e vandalismo a Trani, Confesercenti esprime solidarietà agli esercenti danneggiati

La vicinanza della Confesercenti Bat giunga a tutti agli esercenti di Trani danneggiati la scorsa notte da atti di violenza e vandalismo. Il perpetrarsi di simili episodi, in questo caso nelle città della Bat, non consente alcuna giustificazione e va condannato con decisione.Da condannare sono anche i facili commenti qualunquisti del popolo social contro le attività commerciali dei nostri associati e non. Micro e piccole imprese che danno occupazione, servizi alla Città ed al Turismo. Naturalmente servono anche più controlli e forze dell'ordine sul territorio oltre ai deterrenti basilari: famiglia, scuola, educazione al lavoro."Resto sconcertato da quanto sta accadendo nel nostro territorio BAT e nella mia Città -dichiara Mario Landriscina, direttore della Confesercenti BAT - i cui deficit di ordine pubblico, di civismo e di cultura sembrano non toccare mai il fondo. Disarmato perché nonostante ce la stiamo mettendo tutta, non riusciamo ad incidere sulle politiche urbane ed amministrative.Anche gli interventi fatti in Prefettura, di cui non possiamo che continuate a ringraziare il dott. Valiante per l'impegno e l'abnegazione costante profusa, sembrano non poter arginare i fenomeni di disagio sociale che, unitamente alla disoccupazione diffusa, vedono aumentare sempre più l'alcolismo e la diffusione di droghe che a loro volta acuiscono il disagio familiare, la violenza su qualsiasi tipo di diversità, l'impotenza delle Scuole.È inutile dire che rifuggo dalle tesi di coloro i quali risolvono tutto in la bacchetta magica. Può dispiacere ma credo che le soluzioni sono un agire concertato, costante, continuo nel tempo fra Istituzioni Pubbliche, Forze dell'Ordine, Scuola, Famiglie ed imprese, comunque coinvolte in una responsabilità diffusa da cui nessuno può sottrarsi. Bisogna cominciare a rifuggire polemiche e dichiarazioni superficiali sempre più diffuse da leoni da tastiera social e cominciare a programmare e progettare Città a misura d'uomo sia dal punto di visita Urbanistico che nelle interrelazioni fra persone. Le Città di Prossimità che stiamo proponendo a tutti i Comuni attraverso lo sviluppo dei Distretti Urbabi del Commercio sono il nostro piccolo grande contributo alle discussioni che da sempre faticano a trovare spazio ed attenzione delle Amministrazioni Comunali che spesso non affrontano con la dovuta attenzione".