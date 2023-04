Atti vandalici contro il bar Pozzopiano: la denuncia dei titolari sui social

"Per la seconda volta siamo stati vittime di atti vandalici!": i titolari del bar Pozzopiano postano su Instagram la loro denuncia e la loro rabbia."Come la scorsa volta, la notte prima di un giorno festivo! Come la scorsa volta siamo stati costretti a raccogliere i nostri bidoni e tutta l'immondizia fuoriuscita! Siamo demoralizzati e amareggiati! Con tutti gli sforzi e i sacrifici che facciamo per mandare avanti la nostra attività! Dobbiamo essere anche vittime della noia e insolenza di ragazzini ineducati! Pubblichiamo il video nella speranza vengano riconosciuti e di conseguenza messe al corrente i loro genitori e famiglie, nella speranza che gli stessi prendano provvedimenti educativi! convinti della collaborazione di tutti e speranzosi che non debba più capitare episodio del genere, che in tal caso ci vedrà costretti a provvedere ad una denuncia formale alle autorità".