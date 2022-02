Atti vandalici: divelta la fontana del "Parco dei cinque sensi"

Uno di quegli atti vandalici che fa davvero male, in un luogo che si sperava, oltre ai cinque sensi cui è intitolato, suscitasse anche il senso civico del rispetto di un luogo creato per abbellire, arredare e rendere viva la periferia di Trani; in particolare , questo di via Grecia è uno dei tre parchi progettati per la zona sud della Città.La fontana , nel parco del Quartiere Sant'angelo, è stata divelta in serata, danneggiata per il sol gusto di farlo.