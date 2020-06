Attività ricreative e campi estivi: ecco cosa è consentito in città da oggi

A partire da domani sono consentite le seguenti attività:Attività ludico-ricreative ed educative-sperimentali per la prima infanzia (3-36 mesi);Attività ludico-ricreative di educazione non formale e attività sperimentali di educazione all'aperto "outdoor education" per bambini e adolescenti di età 3-17 anni;Campi estivi.Al fine di avviare le attività, i soggetti gestori devono comunicano alla Asl BT ed al Comune di Trani i progetti organizzativi del servizio offerto:sportello.sociale@cert.comune.trani.bt.it;0883.581122 dalle ore 9 alle ore 12 dal lunedì al venerdì.Tutte le informazioni sono disponibili sul sito Istituzionale della Città di Trani.