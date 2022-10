Attività storiche, c'è tempo fino al 31 ottobre per presentare domanda

La Confesercenti Provinciale BAT comunica che il 31 ottobre scadrà la possibilità di presentare le domande per la richiesta del riconoscimento di Attività Storiche e di tradizione.Con Legge Regionale n. 30/2021 la Regione Puglia, ha inteso valorizzare Negozi Storici – Botteghe Artigiane Storiche – Locali Storici attraverso l'istituzione di un apposito Albo Regionale.Con l'istituzione dell'Albo si intenderà premiare le attività imprenditoriali che abbiano avuto "continuità nella gestione, dell'insegna e della merceologia venduta"; che siano inserite in strutture di pregio e/o in zone urbane di interesse; che abbiano mantenuto attrezzature ed arredi storici e che dimostrino un legame fra la tipologia dell'offerta ed il contesto locale.Le attività storiche da iscrivere nell'Albo sono suddivise in tre categorie:a) Negozio storico – punto vendita di commercio al dettaglio in sede fissa e/o all'interno di mercati su area pubblica;b) Bottega artigiana storica – attività artigianale che produce e vende direttamente al dettaglio beni o servizi;c) Locali storici – attività dedite alla ristorazione o alla somministrazione di alimenti e bevande.A seconda della storicità e della categoria merceologica indicata le attività sono suddivise ulteriormente in:a) Attività storica - con min. 30 anni di esercizio continuativo nella stessa sede fisica o in sedi diverse dello stesso quartiere;b) Negozio/Bottega artigiana/locale storico – con min. 40 anni di attività continuativa che abbiano:Un'attività merceologica legata alla tradizione, territorio e all'economia locale;Arredi/attrezzature originali, storici e di pregio;Elementi architettonici originali e di pregio; siano citati o menzionati in opere di ingegno letterarie, cinematografiche ed artistiche;Ispirazione o forte legame alla toponomastica locale.c) Negozio/Bottega artigiana/Locale storico Patrimonio di Puglia che abbiano:70 anni di attività continuativa, oltre ai requisiti previsti per la tipologia di cui al punto b) precedente.Per richiedere il riconoscimento e l'iscrizione all'Albo regionale, i titolari delle attività potranno rivolgersi al C.A.T. Confesercenti Puglia, presso la sede provinciale di Confesercenti – via avv. V. Malcangi, 197, Trani (tel. 0883 – 888236; info@catbat.it, autorizzato dalla regione Puglia a trasferire formalmente le richieste.