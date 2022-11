Attivo il portale del contribuente del Comune di Trani

L'Ufficio Tributi del Comune di Trani rende noto che da lunedì 28 novembre sarà attivo il Portale del Contribuente, grazie al quale il contribuente potrà avere un rapporto diretto con l'Ufficio, in modalità digitale.Il Portale è sempre attivo, quindi è possibile consultare i propri dati comodamente da casa senza doversi recare in Comune. Tramite il Portale sarà possibile consultare la propria posizione, verificare i pagamenti effettuati, visualizzare eventuali avvisi di accertamento a proprio nome, presentare denunce e dichiarazioni relative ai tributi locali ed avvalersi di specifiche funzioni per calcoli di imposte e dati per i pagamenti da effettuarsi ed effettuatiPer accedere ai servizi è necessario autenticarsi tramite SPID (Sistema pubblico di identità digitale) che, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del D.L. n. 76/2020, dal 1° ottobre 2021 rappresenta uno degli strumenti obbligatori per l'accesso a tutti i servizi della Pubblica Amministrazione.Il collegamento al Portale del Contribuente è presente nell'home page del sito istituzionale: (www.comune.trani.bt.it) o direttamente cliccando sul link: http://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/portalecontribuente/Home.aspx?CodCat=L328Sul Portale è stato pubblicato il manuale utente, realizzato per guidare il contribuente all'utilizzo del portale. Inoltre, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, e giovedì anche dalle ore 16.00 alle ore 18.00, sarà attiva l'assistenza dedicata attraverso i seguenti riferimenti: tel. 0883/581142 ed e-mail: responsabile.tributi@cert.comune.trani.bt.it