Attualità in pillole, la rassegna del venerdì a cura de Lacarvella

Al via l'appuntamento con la rassegna culturale "Attualità in pillole – Uno sguardo sulla società che ci circonda", organizzata dall'associazione Lacarvella nella sede di via Mausoleo 25 a Trani. Gli incontri si terranno ogni venerdì dalle 18.30 alle 19.30, sotto la direzione del prof. Antonio Russo e con la partecipazione del sociologo Guido Croci.La rassegna propone un'agenda di riflessioni su temi di grande attualità, con uno sguardo critico e multidisciplinare sugli scenari contemporanei, che vanno dai conflitti internazionali all'intelligenza artificiale, fino alle trasformazioni nel mondo del lavoro e dell'università.Il programma di ottobre 2025 prevede:- Venerdì 17 ottobre: "Il conflitto tra Israele e Palestina è una guerra d'élite?"- Venerdì 24 ottobre: "Morti sul lavoro: l'intelligenza artificiale ci salverà?"A novembre invece:- Venerdì 7 novembre: "Sfida tecnologica e futuro del lavoro"- Venerdì 21 novembre: "L'Università pubblica e il caso delle Telematiche"- Venerdì 28 novembre: "Che fine abbiamo fatto? Sulla civiltà occidentale".Gli incontri sono aperti al pubblico, e rappresentano un'occasione preziosa per chiunque voglia approfondire e discutere i cambiamenti che attraversano la nostra società.