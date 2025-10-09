Lacarvella
Associazioni

Attualità in pillole, la rassegna del venerdì a cura de Lacarvella

Un ciclo di incontri tra ottobre e novembre per riflettere su società, lavoro, tecnologia e politica internazionale

Trani - giovedì 9 ottobre 2025 8.38
Al via l'appuntamento con la rassegna culturale "Attualità in pillole – Uno sguardo sulla società che ci circonda", organizzata dall'associazione Lacarvella nella sede di via Mausoleo 25 a Trani. Gli incontri si terranno ogni venerdì dalle 18.30 alle 19.30, sotto la direzione del prof. Antonio Russo e con la partecipazione del sociologo Guido Croci.

La rassegna propone un'agenda di riflessioni su temi di grande attualità, con uno sguardo critico e multidisciplinare sugli scenari contemporanei, che vanno dai conflitti internazionali all'intelligenza artificiale, fino alle trasformazioni nel mondo del lavoro e dell'università.

Il programma di ottobre 2025 prevede:
- Venerdì 17 ottobre: "Il conflitto tra Israele e Palestina è una guerra d'élite?"
- Venerdì 24 ottobre: "Morti sul lavoro: l'intelligenza artificiale ci salverà?"

A novembre invece:
- Venerdì 7 novembre: "Sfida tecnologica e futuro del lavoro"
- Venerdì 21 novembre: "L'Università pubblica e il caso delle Telematiche"
- Venerdì 28 novembre: "Che fine abbiamo fatto? Sulla civiltà occidentale".

Gli incontri sono aperti al pubblico, e rappresentano un'occasione preziosa per chiunque voglia approfondire e discutere i cambiamenti che attraversano la nostra società.
  • Attualità
