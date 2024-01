Auguri a Raffaele D'Agostino: cent'anni di lavoro e generosità!

Il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, ha partecipato ai festeggiamenti per il centesimo compleanno di Raffaele Antonio d'Agostino, fondatore e gestore, insieme ai fratelli dello storico negozio di abbigliamento e pelletteria che porta il cognome di famiglia. Circondato dall'affetto di figli (tre, Mariarosa, Felice e Chiara) e nipoti, Raffaele d'Agostino è stato il grande protagonista della sua festa, dispensando aneddoti di vita e consigli di vita. "Il segreto per arrivare a 100 anni? Fare del bene". Alla base della sua longevità, oltre a doti umane, c'è anche una mente sempre in attività. Grazie ad una manualità sviluppata da ragazzo con trascorsi da sarto, è appassionato di lavori di collage che, con l'aiuto dei nipoti, presenta orgogliosamente anche su Instagram (the_grandfatherraffaele). Ed è proprio un collage da lui realizzato e apposto sul portone a ricordare ai condomini di via La Malfa il grande traguardo raggiunto