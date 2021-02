Auser Trani si prepara alla ricca rassegna di marzo

Manca ancora qualche giorno all'inizio della ricca rassegna pensata da Auser Trani Cultura – Villa Guastamacchia intitolata "Marzo in cultura". 25 eventi online sulla pagina Facebook dell'associazione insieme a tante associazioni, realtà e professionisti. Numeri importanti per un'associazione di volontario che mette in campo tutta la sua creatività e voglia di condividere un percorso culturale con la città di Trani e non solo."Si tratta di una serie di iniziative che si svolgeranno online ogni giorno per tutto il mese di Marzo – spiega Vincenzo Topputo, referente di Auser Cultura e presidente di Auser Insieme Trani -. Saranno due i fili conduttori degli eventi che sono stati studiati e strutturati dai nostri volontari: uno legato al festival di Sanremo e l'altro relativo ai 700 anni della morte di Dante".lunedì 1 marzo a Sabato 6 marzo si parlerà del festival di Sanremo insieme alla testata giornalistica The Soundcheck, all'associazione Il Colore degli anni, alla consulente d'immagine Sabrina Altamura, al giovane cantautore tranese GabrieleZagaria e ad alcuni volontari di Auser Trani. Questa rassegna si aprirà, proprio lunedì prossimo, con la presentazione del nuovo libro di Claudia Venuti "Ho trovato un cuore a terra ma non era il mio".Da lunedì 8 marzo fino a mercoledì 31 marzo, invece, l'Auser Trani celebrerà i 700 anni dalla nascita del sommo poeta Dante Alighieri. Anche in questo caso sono diverse le realtà che hanno accettato di far parte degli incontri: la Società Dante Alighieri, La Maria del porto, la compagnia teatrale Il carro dei Guitti, l'associazione Petit Pas e Legambiente Trani. Anche durante queste settimane non mancheranno presentazioni di libri e approfondimenti tematici sulla figura e le opere di Dante Alighieri."Voglio ringraziare – conclude Topputo – tutti i volontari dell'Auser che daranno vita a questo ricco programma di incontro gratuiti. Grazie anche a tutte le realtà del territorio e non solo che hanno deciso di aderire alla nostra iniziativa".