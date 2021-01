Auto contro moto in via Malcangi: un ferito

È di un ferito fortunatamente non in pericolo di vita il bilancio di un incidente verificatosi nel pomeriggio di giovedì 21 gennaio in via Malcangi. La dinamica è ancora tutta da ricostruire ma sembrerebbe che l'impatto sia avvenuto tra un'auto intenta a svoltare in una traversa di via Malcangi e una moto che sopraggiungeva.Ad avere la peggio il motociclista che ha riportato diverse ferite a seguito della rovinosa caduta sull'asfalto: è stato dapprima stabilizzato sul posto e poi trasportato in ospedale. Sul posto oltre il 118 è intervenuta anche la Polizia di Stato e locale per regolamentare il traffico.