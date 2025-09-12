Auto in fiamme all’Eurospin di Trani

Trani - sabato 13 settembre 2025
Vettura in fiamme nei pressi dell'EuroSpin, nella zona antistante Via Barletta. La segnalazione perviene da due cittadini che, girando in zona, hanno notato le fiamme sbucare dalla vettura.
Il tutto è successo verso ľ01 di stanotte. La vettura era vuota. Sul posto sono stati allertati i vigili del fuoco. Sconosciute le ragioni dell'incendio.
