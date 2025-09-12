FA D A FCE F A A
FA D A FCE F A A
Attualità

Auto in fiamme all’Eurospin di Trani

Allertati i vigili del fuoco da alcuni passanti. Sconosciuti i motivi dell’incendio

Trani - sabato 13 settembre 2025 1.25
Vettura in fiamme nei pressi dell'EuroSpin, nella zona antistante Via Barletta. La segnalazione perviene da due cittadini che, girando in zona, hanno notato le fiamme sbucare dalla vettura.
Il tutto è successo verso ľ01 di stanotte. La vettura era vuota. Sul posto sono stati allertati i vigili del fuoco. Sconosciute le ragioni dell'incendio.
  • Attualità
Altri contenuti a tema
Marco Cassetta di Trani nuovo comandante della nave Federico Martinengo Marco Cassetta di Trani nuovo comandante della nave Federico Martinengo Esperto in subacquea e bonifica ordigni, assume il comando di una delle fregate più avanzate della Marina Militare
Eclissi di luna dopo il tramonto: domani spettacolo sul mare di Trani Vita di città Eclissi di luna dopo il tramonto: domani spettacolo sul mare di Trani Il meteo promette bel tempo; il profilo della costa si preannuncia una cornice meravigliosa
Riforma province, Lodispoto: “Attendiamo il governo, ma è necessario fare presto” Riforma province, Lodispoto: “Attendiamo il governo, ma è necessario fare presto” Nota del presidente della Provincia di BAT, Bernardo Lodispoto
1 Tragedia sfiorata a Trani, bambino rischia di essere investito da bici elettrica in via San Giorgio Cronaca Tragedia sfiorata a Trani, bambino rischia di essere investito da bici elettrica in via San Giorgio La denuncia di un cittadino alla redazione di TraniViva
12 Trani capitale del fast food: dopo McDonald's arriva anche Burger King nel cuore della città Trani capitale del fast food: dopo McDonald's arriva anche Burger King nel cuore della città In centro partono i lavori per il secondo colosso internazionale tra entusiasmo, polemiche e dibattito politico
1 Disabilità, l’Inps sconfessa il Comune: il nuovo regolamento viola i diritti Associazioni Disabilità, l’Inps sconfessa il Comune: il nuovo regolamento viola i diritti Codacons e Oikos Trani: "Basta discriminazioni, l’amministrazione modifichi il regolamento"
Buon compleanno Ugo Foà, cittadino onorario di Trani Buon compleanno Ugo Foà, cittadino onorario di Trani Una vita dedicata all’impegno civile ed alla difesa della dignità umana
29 Muore a 29 anni Rebecca Di Bisceglie, studentessa e clown dottore Cronaca Muore a 29 anni Rebecca Di Bisceglie, studentessa e clown dottore Un malore fatale mentre era alla cena di fine anno con i suoi compagni di classe
Seconda Categoria, girone complicato per la Polisportiva Trani: ecco le avversarie
12 settembre 2025 Seconda Categoria, girone complicato per la Polisportiva Trani: ecco le avversarie
38
Un Guardaroba per la Dignità: la solidarietà apre le porte del Carcere Femminile di Trani
12 settembre 2025 Un Guardaroba per la Dignità: la solidarietà apre le porte del Carcere Femminile di Trani
Al lido “La Conchiglia " di Bisceglie «accompagniamo turisti e clienti fino alla fine dell’estate»
12 settembre 2025 Al lido “La Conchiglia" di Bisceglie «accompagniamo turisti e clienti fino alla fine dell’estate»
Grave incidente in via Duchessa d'Andria: auto distrutte, feriti lievi
12 settembre 2025 Grave incidente in via Duchessa d'Andria: auto distrutte, feriti lievi
Castel dei Mondi, giù il sipario sul Festival. Ma c’è la ciliegina finale
12 settembre 2025 Castel dei Mondi, giù il sipario sul Festival. Ma c’è la ciliegina finale
Trani protagonista della Settimana Europea della Mobilità: eventi dal 13 al 19 settembre
12 settembre 2025 Trani protagonista della Settimana Europea della Mobilità: eventi dal 13 al 19 settembre
Tradizione, impresa e territorio: il valore celebrato dal premio alla famiglia Sanguedolce
12 settembre 2025 Tradizione, impresa e territorio: il valore celebrato dal premio alla famiglia Sanguedolce
Centri estivi Trani, successo per il progetto dedicato ai minori
12 settembre 2025 Centri estivi Trani, successo per il progetto dedicato ai minori
Ponte Lama chiuso da sabato 20 settembre
12 settembre 2025 Ponte Lama chiuso da sabato 20 settembre
Palestre scolastiche a supporto dello sport locale: l’Amministrazione incontra i dirigenti scolastici
12 settembre 2025 Palestre scolastiche a supporto dello sport locale: l’Amministrazione incontra i dirigenti scolastici
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.