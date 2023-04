Auto rubata a Trani e ritrovata nelle campagne di Andria

Le campagne di Andria continuano a riservare sempre sorprese, tanto da essere annoverate a dei nascondigli alla stregua della favole di "Alì Babà e dei 40 ladroni".Ladroni che nella città fidelis, non perdono il vizio di compiere reati predatori spingendosi anche a delle incursioni nei territori del circondario. Ne sanno qualcosa i militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Andria che solo nelle ultime 48ore, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio, disposti dal Comandante di Compagnia, Capitano Pierpaolo Apollo, hanno ritrovato ben tre nuove autovetture, tutte nascoste nelle contrade di Andria, pronte per essere cannibalizzate o per un possibile "cavallo di ritorno".In via Bisceglie è stata ritrovata una Toyota Corolla rubata nottetempo a Trani mentre un'Alfa Romeo Stelvio è stata sottratta al legittimo proprietario nella Città della disfida. Anche una autovettura rubata ad Andria, una Kia Sportage, era stata occultata, questa volta in contrada Papaluca.