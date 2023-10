Avviate le attività di idroterapia per i ragazzi con il disturbo dello spettro autistico

Una nuova stimolazione sensoriale per spingere i bambini e ragazzi affetti da disturbi dello spettro autistico ad uscire dal proprio guscio ed esplorare insieme agli altri, un nuovo ambiente. "Si tratta di una serie di attività natatorie adatte a bambini e ragazzi come loro" ha spiegato la presidente dell'associazione Il Giardino di Gloria Mariastella Bonaventura. "Prenderanno confidenza con l'acqua ed esploreranno un nuovo ambiente. Abbiamo voluto applicare una forma leggermente diversa" aggiunge Bonaventura, "di solito questa attività è svolta singolarmente con un idroterapista. Noi abbiamo voluto applicare le dinamiche di gruppo, ognuno diviso per fasce orarie in base all'età, per renderla ancora più piacevole".

Il progetto, avviato in via sperimentale, rientra fra le attività patrocinate dal Trani Autism Friendly e il suo promotore, nonché vice sindaco del Comune di Trani Fabrizio Ferrante, racconta: "Si tratta di un'attività sperimentale, attendiamo di conoscerne gli esiti". L'iniziativa ha immediatamente riscosso un grande successo, tale da superare il numero dei posti disponibili. A questo proposito Ferrante annuncia: "Dispiace sapere che alcuni ragazzi siano rimasti fuori dai gruppi, ma saranno i primi ad essere contattati se, come ci auguriamo, l'esperimento andrà a buon fine".

Sono iniziate le sedute di idroterapia nelle piscine della struttura Di Palma (Trani, via Barletta 164/A) a cura dell'associazione Il Giardino di Gloria che ogni sabato pomeriggio alle 15, fino al 23 dicembre, organizzerà lezioni di gruppo per ragazzi con disturbo dello spettro autistico.