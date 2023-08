Avvistata volpe nella notte in via Jugoslavia

Alle ore 3:27 di questa mattina è stata avvistata una volpe in via Jugoslavia: l'animale scappando spaventata dal rumore e dalle luci delle macchine ha percorso tutta la strada di viale Russia e si è poi diretta verso il suo habitat naturale.È raro vedere un'animale del genere percorrere queste strade. Qualora dovesse ritornare potrebbe essere un pericolo durate le ore mattutine e pomeridiane per i bambini che giocano nel parco della zona. Ancora non si capisce il perché del ritrovamento: alcuni cittadini che si trovavano in zona hanno presupposto che si fosse smarrita o che si trovava lì alla ricerca di cibo, e qualora l'avesse trovato sicuramente sarebbe ritornata.