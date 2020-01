Azione cattolica dei ragazzi: oggi riunione diocesana di presentazione del mese della pace​​

Anche quest'anno, l'ACR diocesana vive il mese di gennaio con l'impegno di promuovere e testimoniare la pace. Un mese, bello e intenso che vivremo accompagnati e spronati dal messaggio che il Santo Padre ha scritto per la LIII Giornata mondiale della Pace, dal titolo "La pace come cammino di speranza: dialogo, riconciliazione e conversione ecologica", dall'icona biblica del Buon Samaritano, e dall'iniziativa di carità a favore di Missione Shahbaz Bhatti Onlus e L'Africa chiama, organizzazioni che operano in contesti difficili e molto complessi - come il Punjab e il Kenya.Un mese che culminerà con la festa che vivremo a livello diocesano domenica 26 gennaio in Barletta. Vi aspettiamo, oggi, mercoledì 8 gennaio, c/o la Parrocchia San Giuseppe in Trani per la presentazione del mese e per alcune indicazioni importanti per viverlo insieme e nel migliore dei modi.