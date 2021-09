Baby gang in azione in piazza Garibaldi: danni e paura, gli anziani il loro bersaglio preferito

Dopo tante segnalazioni, al Comune così come ai vigili urbani e persino ai Carabinieri, un cittadino di Trani ha deciso di rivolgersi alla redazione di Traniviva per denunciare pubblicamente (con la speranza che questa volta qualcosa si smuova!) la situazione che da già da parecchio tempo si verifica in piazza Garibaldi, volgarmente denominata piazza san Michele.La piazza è frequentata quotidianamente da una baby gang che come ci racconta il nostro lettore «ne combina di cotte e di crude: tirano pallonate contro le giostrine, sputano, fanno cadere gli anziani che passano, rompono gli specchietti delle auto, hanno rotto più di una volta le luci della chiesa, buttano petardi contro la gente e così via». Segnalazioni in tal senso ci sono arrivate anche dai frequentatori abituali del bar della zona: la baby gang si diverte a disturbare anche i clienti (il più delle volte famiglie con bambini) seduti ai tavoli esterni, recando un danno all'attività.Di qui quindi l'appello a controllare maggiormente la zona e adottare i dovuti provvedimenti prima che qualcuno possa farsi male seriamente.