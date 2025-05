BaldasSound e Santa Rita, concerto stasera a San Giovanni

Santa Rita è oggetto di viva e secolare devozione da parte dei tranesi. La musica e gli eventi legati ai festeggiamenti della Santa di Cascia costituiscono ormai forme di tradizione consolidata per onorarla, creando un giusto clima di meditazione e gioia per i devoti e fedeli.Nello stesso percorso "virtuoso" dedicato a Santa Rita, che culminerà nel giorno 22 maggio, coi solenni festeggiamenti, va ad "incastonarsi" anche quest'anno il gradito e atteso concerto musicale allestito presso il sagrato della chiesa di San Giovanni, curato ed eseguito dalla scuola Baldassarre con la sua Orchestra, la BaldasSound, composta da studenti -musicisti in erba dello stesso istituto diretto dal Preside, dott. Marco Galiano.Il concerto sarà organizzato dalla Pia Unione Primaria "Santa Rita", con Presidente Giovanna Capogrosso,col contributo del Comune di Trani e verrà diretto dal Maestro, prof. Alessandro Giusto, curatore degli arrangiamenti, con la collaborazione dei docenti di musica della Baldassarre, prof. ssa Valeria Cormio, prof. Mauro Germinario e prof. ssa Valentina Pilone.I "presentatori" della serata, un gruppo di studenti impegnati per l'occasione e guidati dalla prof. ssa Antonella Bollino, che a sua volta li ha "formati" attraverso il progetto DM65 "Baldaradio TV", si alterneranno per far conoscere le caratteristiche delle esecuzioni musicali nonché gli alunni protagonisti.Un altro studente, seguito per l'occasione dalla prof. ssa Alessandra De Robertis sará in scena nella lettura di un passo che sarà recitato durante un brano musicale, arricchito con coreografia e danza di un'alunna.L'aspetto peculiare della serata sarà quello di rendere gli studenti assoluti protagonisti poiché, a seconda delle proprie capacità ed abilità, ancora una volta adeguatamente valorizzate, ricopriranno tutti i ruoli utili per la realizzazione del concerto: presentatori, esecutori, attori, danzatori, coreografi e condirettori d'orchestra insieme al prof. Giusto.Appuntamento dunque a stasera, 20 maggio, con don Gaetano e don Nicola che "spalancheranno" le porte della chiesa di San Giovanni a partire dalle 20.Il sagrato costituirà, anche quest'anno, il palcoscenico dal quale gli studenti della Baldassarre sono pronti a regalare, ancora una volta, emozioni forti.