Ballo per le vie di Trani: così riparte una scuola di danza dopo il lockdown

Social Video 3 minuti Ballo per le vie di Trani

Un inno alla vita, un video che inneggia alla speranza e la voglia di ripartire interamente girato per le vie più belle di Trani. E' l'iniziativa della scuola tranese "Studio Danza" in vista della riapertura prevista il prossimo l'1 settembre dopo il lockdown e nonostante le misure restrittive anti Covid. «Abbiamo voluto fortemente realizzare un video prima della riapertura della scuola - dicono i fautori dell'iniziativa - ed abbiamo voluto che venisse girato nei luoghi secondo noi più belli della nostra meravigliosa città Trani! È un inno alla libertà e alla voglia di tornare a ballare dopo questi mesi che ci hanno segnato fortemente! La danza è sempre stata la nostra via di fuga non ci ha mai lasciati soli!».