Bancarelle sul lungomare, prorogato al 21 agosto il termine per le domande

Si porta a conoscenza della proroga al 21 agosto dei termini per la presentazione delle domande in risposta all'avviso pubblico per l'assegnazione posteggi fuori mercato temporanei per l'anno 2022 per la vendita di prodotti alimentari, non alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche individuate nelle planimetrie allegate all'avviso. Le concessioni avranno validità per un massimo di 60 giorni dalla data del rilascio.Le graduatorie degli aventi diritto all'assegnazione dei posteggi temporanei verranno pubblicate sul sito ufficiale del Comune di Trani. La pubblicazione delle graduatorie equivale ad ogni effetto quale notifica agli operatori e pertanto non seguirà comunicazione ai singoli partecipanti. L'assegnazione dei posteggi non costituisce automaticamente titolo autorizzatorio, che deve essere richiesto, all'ufficio competente per materia.