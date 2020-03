Biblioteca chiusa ma i lavori al suo interno proseguono spediti

La Biblioteca Comunale Giovanni Bovio è stata chiusa, in via precauzionale, fino al 15 marzo, ma i lavori al suo interno proseguono ed anche spediti. Gli ormai vetusti vetri posti a copertura orizzontale dei due grandi pozzi luce circolari sono stati eliminati. Al loro posto ecco i nuovi lucernari a cupola. «E' il primo - ha commentato il sindaco Bottaro - di una lunga serie di interventi previsti dal finanziamento regionale di 1.130.000 ottenuto dal Comune di Trani nell'ambito del bando Community Library che prevede forniture, servizi e lavori accessori per il potenziamento dell'offerta alla comunità della Giovanni Bovio».Con questi lavori:Miglioreremo la riconoscibilità del luogo;Miglioreremo il confort ambientale;Miglioreremo la godibilità dello spazio;Miglioreremo gli spazi di studio della biblioteca;Apriremo la biblioteca alle famiglie ed alle fasce più giovani;Offriremo spazi friendly;Offriremo servizi innovativi di apprendimento;Offriremo esperienze didattiche e ricreative intergenerazionali;Completeremo gli arredi;Incrementeremo le attrezzature tecnologiche.