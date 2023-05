Bisceglie e Margherita "Bandiere Blu": niente da fare per Trani

. Indicativo di come anche quest'anno la Bandiera Blu, per Trani, resti un miraggio"; e con Giovanni Di Leo, di cui riportiamo integralmente una riflessione.



"Quando la verità non è nascosta dalla propaganda. Ben 22 bandiere Blu alla Puglia, che sale sul podio, addirittura al secondo posto, superata solo dalla Liguria . Alla vicina città di Bisceglie viene confermato tale riconoscimento anche per quest anno. Ed a Trani ? Dopo 8 anni di amministrazione delle sinistre e dintorni con a capo Bottaro, riceviamo solo bandiere NERE sulla base dei dati sulla verifica della qualità dell' aria inesistenti , mai pervenuti , piste ciclabili impraticabili perché prive di manutenzione da anni come quelle di via martiri di Palermo , stazione ferroviaria sempre più a rischio sicurezza , degrado in villa comunale, con articoli di stampa che gettano ombre inquietanti su grigiastri animaletti poco consoni ad un giardino urbano sul mare. PoveraTrani!"

C'è un certo orgoglio nella Bat, provincia "piccola" territorialmente se confrontata alle altre, per l'arrivo di ben due Bandiere Blu assegnate ad altrettanti Comuni di quest'area: Bisceglie e Margherita di Savoia. La Puglia quest'anno è addirittura seconda nella classifica italiana, dietro soltanto alla Liguria: fra i criteri di assegnazione del prestigioso riconoscimento ci sono non soltanto lo stato delle acque, ma anche i servizi, i mezzi di trasporto ed altri indicatori in materia di ambiente ma non soltanto.Benché l'offerta legata alla balneazione sia sicuramente migliorata negli ultimi anni evidentemente c'è da porsi diverse domande se i due comuni a nord e sud della Città quest'estate potranno fregiarsi del prestigioso riconoscimento e Trani sembra essere stata saltata a piè pari.Scatta dunque il commento del centro destra, in particolare con Raimondo Lima che dice: "Nella Bat due sole Bandiere Blu: Bisceglie e Margherita di Savoia. Eppure Bottaro e la sua allegra brigata volevano ... ripartire dal mare