Bonus bollette: 457 i soggetti ammessi, 43 gli esclusi

In data odierna è stata approvata e pubblicata in Albo pretorio la graduatoria dei richiedenti contributi economici straordinari a parziale copertura delle spese per il pagamento di utenze domestiche (Bonus Bollette, pervenute 759 domande alla scadenza dei termini).La stessa si suddivide in "Elenco Ammessi Pagabili" (457, con l'indicazione dell'importo del contributo riconosciuto), "Elenco ammessi non pagabili" (259, per esaurimento fondi), "Elenco esclusi" (43, con la specifica del motivo di esclusione).In riferimento a coloro che risultano nell'elenco "Ammessi Pagabili" si precisa che l'importo riconosciuto sarà accreditato direttamente all'azienda erogatrice della prestazione per la quale è stato richiesto il contributo.Per ulteriori chiarimenti è possibile inviare una mail al seguente indirizzo: vittoria.camarca@comune.trani.bt.it.