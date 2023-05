Bottaro a Riccione: Trani modello virtuoso per l'investimento nel riciclo del vetro

In previsione nuovi cassonetti per i luoghi della Movida e i ristoratori

A Riccione, la Città di Trani è stata presentata fra i 4 modelli virtuosi nazionali per l'utilizzo di fondi nell'ambito del bando Sud Anci - Coreve 2022 per un progetto migliorativo dedicato alla raccolta del vetro.Tra gli interventi di prossima attuazione, l'installazione in alcuni punti strategici della zona della movida estiva di 3 postazioni smart con riconoscimento e separazione di vetro e frazioni estranee per contrastare il malvezzo dell'abbandono di bicchiere e bottiglie lungo l'area portuale.In previsione anche l'utilizzo di ulteriori cassonetti smart con accesso controllato per i ristoratori.Amiu TraniCoReVe Consorzio Recupero VetroAnci Comuni Italiani